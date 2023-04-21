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НовостиОбщество21 апреля 2023 15:54

В Томске состоится автопробег в день рождения Жириновского

Мероприятие запланировано на 25 апреля
Александра Тайбатрова
В день рождения Жириновского в Томске пройдет автопробег, посвященный его памяти

В день рождения Жириновского в Томске пройдет автопробег, посвященный его памяти

Фото: Ксения Высотина

В Томске в день рождения Владимира Жириновского – 25 апреля – состоится автопробег, участники которого почтят память политика. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии Томска.

«Автопробег проедет по улицам Елизаровых, Нахимова, проспекту Ленина, улице 1905 года, Кузнечному взвозу, улице Пушкина, Иркутскому тракту, улицам Высоцкого, Ивановского, Гамалеи, Баумана, Энтузиастов, Осенняя, Балтийская, Елизаровых» , - говорится в постановлении.

Сбор участников автопробега начнется в 14.00. Старт и финиш будет на улице Елизаровых, 39. Перекрывать улицы на время автопробега не будут.

Напомним, что Владимира Жириновского не стало 6 апреля 2022 года. В годовщину его смерти томичи вспоминали яркого политика.