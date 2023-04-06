«Я сделал все, что мог»: томичи вспоминают Владимира Жириновского годовщину его смерти

6 апреля исполняется год со смерти Владимира Жириновского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В годовщину смерти Владимира Жириновского 6 апреля «МК-Томск» напомнил о судьбе и биографии политика. Он родился в 1946 году. Известность получил в качестве политика. Был основателем и председателем Либерал-демократической партии России, депутатом Госдумы на протяжении восьми созывов, неоднократно баллотировался на пост президента.

В декабре 2021 года Владимир Жириновский в одном из своих выступлений фактически предсказал начало перехода в острую фазу конфликта на Украине. В феврале 2022 года председатель ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией. В конце февраля его вели в медикаментозную кому. К концу марта политику стало хуже, на фоне перенесенного коронавируса и диабета начался сепсис, легкие перестали работать. 6 апреля 2022 года Владимир Жириновский умер в больнице. Позже его однопартийцы отмечали, что предсказания Владимира Вольфовича относительно Украины сбылись.

В Москве к годовщине смерти политика открылась фотовыставка «Жириновский навсегда». В Томске, как выяснил «МК-Томск», памятные мероприятия не запланированы.