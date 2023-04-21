Ополченцы, защищавшие Донбасс, получат статус ветеранов боевых действий

Госдума приняла несколько законов, которые устанавливают право на получение льгот для ополченцев, защищавших Донбасс с 2014 года, и их семей. Фото предоставлено пресс-службой ВПП «Единая Россия»

Как сообщает сайт ER.ru, Госдума приняла несколько законов рабочей группы, которые совершенствуют действующие механизмы и устанавливают справедливое право на получение льгот для бойцов и членов их семей. Ополченцы, защищавшие Донбасс с 2014 года, получат статус ветеранов боевых действий. После подписания законопроекта Президентом и вступления в силу, люди получат все права и льготы, соответствующие новому статусу.

- Речь о защитниках Донбасса, служивших тогда в Вооруженных Силах и воинских формированиях ЛДНР и принимавших участие в боях с украинской армией. Их вклад в борьбу за свободу и независимость Донецкой и Луганской Народных Республик был и остаётся бесспорным. Но до сих пор они были с правовой точки зрения в «серой» зоне. Отсутствие статуса ветерана не позволяло оказывать им должную господдержку, - отметил один из авторов документа, глава рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Уточняется, что норма касается и бойцов, заключивших контракт с организациями, содействующим выполнению задач СВО. В том числе - бойцов ЧВК. Права на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника спецоперации с его родителей созаемщиков или совершеннолетних детей, а также права на кредитные каникулы касается еще один принятый на этой неделе закон. Помимо этого, принят и уже подписан Президентом пакет законов, инициированных рабочей группой, об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести.

Теперь, если в течение шести месяцев нет сведений о месте нахождения бойца, то он в судебном порядке будет признан безвестно отсутствующим. Справки о смерти военнослужащего смогут выдавать не только медорганизации, но и уполномоченные лица.

- Теперь семьям участников СВО не придется ждать годами - признание человека пропавшим без вести возможно по истечении полугода. И уже через 3 месяца после получения данного статуса суд может признать бойца погибшим, - сказал Андрей Турчак.

Новый механизм касается широкого круга лиц, находящихся в зоне СВО и приграничных территориях: кроме бойцов это сотрудники всех правоохранительных органов, гражданские, выполнявшие там служебные задачи, мирные жители. Документ имеет обратную силу и распространяется на все случаи, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Кроме того, в первом чтении принят законопроект рабочей группы по вопросам СВО о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации и их семьям. Также группа внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, которые запретят расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, если их срок истек во время прохождения службы. Аналогичные изменения предложены и в закон о системе государственной службы.

Добавляется: рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Ее возглавляет Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Минобороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.