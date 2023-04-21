За неделю от клещей пострадали десять томичей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С 13 по 19 апреля зарегистрировано десять обращений с присасыванием клещей, в том числе один ребенок, информирует Управление Роспотребнадзора по Томской области. Всего с начала эпидсезона от клещей пострадали 22 томича, среди них четыре ребенка.

«Из обратившихся только один человек был привит от клещевого энцефалита. Не забывайте, что вся Томская область является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. Поэтому не забудьте защитить себя от этого вируса – сделайте прививку. За последнюю неделю прививки от клещевого энцефалита сделали 1746 человек, в том числе 784 ребенка. Всего прививками в текущем эпидсезоне охвачено 23186 человек, из них 6122 ребенка», - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Томской области.

Присасывания клещей произошли в Томске, Асиновском, Кожевниковском, Колпашевском и Первомайском районах. Напомним, что первый случай присасывания клеща зарегистрировали 16 марта.