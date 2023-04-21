Главу томского облдепартамента культуры задержали по подозрению в хищении 900 тысяч рублей

Фото: администрация Томской области

Начальник департамента по культуре Томской области Павел Волк задержан по подозрению в хищении около 900 тысяч рублей в «Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций», сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере на основании материалов регионального УФСБ России по факту хищения средств образовательного учреждения.

«По предварительным данным, с сентября 2009 года по июнь 2017 года было совершено хищение денежных средств ОГАПОУ «ГКСКТИИ», выделявшихся на оплату заработной платы сотруднику данного учреждения, фактически не выполнявшему трудовых функций за весь период трудоустройства. Сумма похищенных средств составила не менее 900 тысяч рублей», – говорится в сообщении СК.

По подозрению в данном преступлении в пятницу, 21 апреля, задержан начальник департамента по культуре Томской области Павел Волк. Ранее он занимал должность директора ОГАПОУ «ГКСКТИИ».

Следователи проводят обыски на рабочем месте и по месту проживания Волка.

На данный момент допрашиваются свидетели, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.