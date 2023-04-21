Жительницу Томска оштрафовали на пять тысяч рублей за оскорбление в соцсетях

23-летней томичке присудили штраф размером пять тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Жительнице Томска назначен административный штраф за то, что она нецензурно выразилась в социальной сети в феврале 2023 года. После перепалки в соцсети оппонент 23-летней девушки обратился прокуратуру с заявлением об унижении его чести и достоинства.

«По результатам проверки прокурор Октябрьского района города Томска возбудил в отношении женщины дело об административном правонарушении за совершенное публично оскорбление», - уточнили в прокуратуре Томской области.

По постановлению мирового судьи, 23-летней томичке присудили штраф размером пять тысяч рублей. Судебный акт в законную силу не вступил.

Ранее житель Томска получил штраф за оскорбление подростка.