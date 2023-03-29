Житель Томска получил штраф за оскорбление подростка

За оскорбление подростка мужчине присудили штраф в три тысячи рублей Фото: Даниил ОПАРИН

38-летний житель Томска привлечен к административной ответственности за то, что оскорблял сына своей сожительницы. Инцидент произошел в феврале 2023 года, после чего мама 17-летнего подростка решила наказать обидчика. Об этом сообщает Прокуратура Кировского района Томска.

«Подозреваемый унизил честь и достоинство несовершеннолетнего, за что был привлечен к административной ответственности», - прокомментировали в районной прокуратуре.

Мужчине присудили штраф – 3000 рублей. Но пока постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее Томская прокуратура оштрафовала организацию на 40 миллионов за коррупцию.