В Томской области появилось уникальное оборудование для обработки почвы Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Кривошеинском районе Томской области приобрели уникальное оборудование для обработки почвы. Покупку совершил Сельскохозяйственный производственный кооператив «Белосток», рассказали в администрации Томской области. На сегодняшний день второго такого агрегата в регионе нет.

«Дисковый лущильник «БОРС-9» предназначен для измельчения растительных остатков грубостебельчатых культур после уборки, заделки пожнивных остатков и эффективного перемешивания их с почвой. Это позволяет создавать слой мульчи для сохранения почвенной влаги и эффективно бороться с сорняками», - сообщила пресс-служба областной администрации.

Сейчас СПК «Белосток» проводит техобслуживание и текущий ремонт почвенно-обрабатывающих агрегатов, сеялок и посевных комплексов.

Ранее в Томской области начались весенние полевые работы.