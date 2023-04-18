В Томской области начались весенние полевые работы

В этом году из-за холодов и снега весенние полевые работы начались на неделю позже, чем в прошлом году Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Весенние полевые работы стартовали в Томской области, рассказали в администрации региона. Первым к работе в полях приступило крестьянско-фермерское хозяйство из Кожевниковского района. По словам главного агронома хозяйства, они «подкормили» озимую пшеницу азотными удобрениями, так как всходы пострадали из-за морозной осенней погоды.

«В соответствии с планом, в 2023 году площадь посевов в Томской области достигнет 332,4 тысяч гектаров. На 14,3 тысячах гектаров под урожай этого года посеяны озимые культуры», - приводит данные пресс-служба администрации Томской области.

Отмечается, что в этом году полевые работы начались на неделю позже, чем годом ранее. Причина – в холодной и снежной погоде.

Напомним, что аграрии Томской области произвели сельхозпродукцию на 43,2 миллиардов рублей.