Нефтетранспортники заменили участки нефтепровода в Томской области

«Транснефть - Западная Сибирь» выполнила замену и подключение четырех пойменных участков подводного перехода магистрального нефтепровода (МН) Александровское - Анжеро-Судженск через р. Парабель в Томской области. Их общая протяжённость составила 2,63 км.

Работы по техническому перевооружению пойменных участков МН проводились в рамках выполнения программы предприятия по техническому перевооружению и реконструкции производственных объектов с целью обеспечения их безаварийной эксплуатации.

При замене были использованы трубы c классом прочности К56 и толщиной стенки 14 мм. Изоляционный слой новых труб представляет собой трёхслойное покрытие, состоящее из слоя эпоксидного праймера, адгезионного полимерного подслоя и наружного полиэтиленового слоя. Такой тип изоляции обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям, а также не наносит вред окружающей среде.

Монтаж замененных участков выполнялся траншейным методом. Работы проводились в условиях действующего производства без остановки транспортировки сырья.

Для обеспечения промышленной безопасности и устойчивости против всплытия при замене пойменных участков специалисты использовали специальные балластирующие устройства. Все сварные швы новых участков трубопровода проверены методами неразрушающего контроля - визуально-измерительным, ультразвуковым, радиографическим.

Также в рамках проекта по замене пойменных участков МН будет проведена частичная модернизация воздушных линий электропередач 10кВ и выполнена установка новых контейнерных стационарных дизельных электростанций (ДЭС) мощностью 60 кВт. В дальнейшем ДЭС будут использоваться в качестве резервного источника электроэнергии для обеспечения бесперебойного энергоснабжения МН. ДЭС оснащены системой пожарно-охранной сигнализации и автономными модулями порошкового пожаротушения.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на октябрь 2023 года.