В Томске создали отделение Российского исторического общества Фото: Ксения Высотина

Отделение Российского исторического общества в Томске создано, сообщила пресс-служба администрации Томской области. Учредительное собрание прошло 20 апреля в ТГУ, в нем участвовали губернатор Томской области Владимир Мазур, заместитель министра науки и высшего образования РФ, член президиума Российского исторического общества Константин Могилевский, врио председателя правления РИО, исполнительный директор фонда «История Отечества» Руслан Гагкуев. Проректор ТГУ по образовательной деятельности Евгений Луков избран председателем Совета Томского отделения общества.

«Создание в ТГУ отделения Российского исторического общества откроет для профессионалов и любителей истории томского региона новые возможности для установления горизонтальных связей с коллегами из других регионов, интеграции в различные проекты, возможность встраиваться в федеральную повестку и продвигать те или иные свои приоритеты на федеральный уровень», – подчеркнул замминистра Константин Могилевский.

Отделение общества в Томске будет заниматься сохранением национальной памяти, популяризацией отечественной истории и патриотическим воспитанием, а также проводить мероприятия, посвященные истории.