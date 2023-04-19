В Томске хотят создать отделение Российского исторического общества

В Томске предложили создать отделение Российского исторического общества Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске обсудят создание отделения Российского исторического общества. Учредительное собрание Совета отделения состоится 20 апреля в 12.00 в Центре культуры ТГУ на проспекте Ленина, 36. Участники собрания обсудят инициативу о создании отделения Российского исторического общества, поговорят о возможных направлениях работы и кандидатуре председателя Совета отделения.

«В составе инициативной группы, которая выступила с предложением создать томское отделение Российского исторического общества, — проректор по образовательной деятельности НИ ТГУ Евгений Луков, директор Государственного архива Томской области Анастасия Караваева, директор Музея истории Томска Наталья Суркова, президент АНО «Координационный центр «ЕТИС», соучредитель и председатель ТРОО «Центр сохранения исторического наследия» Светлана Савина», - рассказали пресс-службе администрации Томской области.

Перед заседанием на опросы журналистов ответят заместитель министра науки и высшего образования РФ, член президиума Российского исторического общества Константин Могилевский и врио председателя правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Руслан Гагкуев.

Отделения Российского исторического общества открыты в 50 регионах страны.