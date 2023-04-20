Томичи сдали кровь более пяти тысяч раз с начала 2023 года

С начала 2023 года жители Томской области сдали кровь более пяти тысяч раз Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала 2023 года жители Томской области сдали кровь более пяти тысяч раз, информирует пресс-служба администрации региона. Донорами стали около четырех с половиной тысяч томичей, причем 632 человека сдавали кровь впервые. Доноры сдали более трех тысяч литров цельной крови.

«Сегодня, в Национальный день донора, в томском региональном центре крови участники движения «Волонтеры-медики» организовали раздачу листовок по донорству, а также отвечают на вопросы томичей», - рассказали в администрации Томской области.

Сданная донорами кровь и ее компоненты используют для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями. Сдать кровь можно по будням с 8 до 13 часов в региональном центре крови на улице Вершинина, 45, а также в отделениях переливания крови в Колпашево, Каргаске, Стрежевом, в федеральном Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России, а также на выездных акциях. При себе донорам нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Напомним, что почти 80 тысяч томичей прошли обследования на ВИЧ в 2023 году.