Почти 80 тысяч жителей Томской области прошли обследование на ВИЧ в 2023 году

Жители Томской области стали чаще сдавать тест на ВИЧ. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томской области за три месяца 2023 года тестирование на ВИЧ прошли почти 80 тысяч человек, это на 5 тысяч больше чем в прошлом году, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В Томской области ежегодно увеличивается количество обследований на ВИЧ. За первые три месяца 2023 года тестирование на ВИЧ прошли 79 771 человек, что на 5 229 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в 2022 году на ВИЧ обследовались 297 387 человек», – говорится в сообщении.

Антиретровирусную терапию получают все нуждающиеся пациенты с ВИЧ, которые состоят на учете. С начала года в регион поступили антиретровирусные препараты на сумму 145 млн рублей.

Как отметила и.о. главного врача центра «АНТИ-СПИД» Марина Добкина, каждый житель региона должен знать свой ВИЧ-статус. Для этого необходимо хотя бы раз в год проходить обследование. Чем раньше человек узнает о заболевании, тем раньше начнется лечение и тем больше шансов на сохранение активной жизни и трудоспособности.

Пройти бесплатное обследование на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства либо в Томском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями (улица Смирнова, 5а) в будние дни с 08:30 до 15:00

Напомним,за 10 месяцев 2022 года в Томской области зафиксировали почти 800 человек с положительным тестом на ВИЧ. Основные пациенты с таким диагнозом относятся к возрастной категории в возрасте от 30 лет до 49 лет.