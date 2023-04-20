На улице Карташова в Томске загорелся автомобиль BMW

Салон и моторный отсек автомобиля сгорели выгорели. Фото: скриншот видео телеграм-канала «Регион-70 Томск»

В Томске на улице Карташова 20 апреля загорелся автомобиль BMW X3. Видео с места происшествия поделились очевидцы в телеграм-канале «Регион-70 Томск». Судя по кадрам, иномарка охвачена огнем полностью, а позади нее тянется огненный след. Поэтому томичи в комментариях к посту предположили, что пожар произошел из-за лопнувшего бензопровода.

«На момент прибытия подразделения к месту пожара автомобиль был полностью охвачен огнем. Сообщение о пожаре поступило 14:44, а полностью его ликвидировали в 15.01. В результате выгорели моторный отсек и салон, обгорело лакокрасочное покрытие», - рассказали «КП-Томск» в пресс-службе МЧС Томской области.

Никто в результате пожара не пострадал.

Напомним, что 19 апреля в Томском районе сгорел грузовой автомобиль.