Грузовой автомобиль сгорел 19 апреля в Томском районе

В Томском районе сгорел грузовой автомобиль. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томском районе в поселке Зональная станция 19 апреля произошел пожар в гараже. Сгорел грузовой автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сигнал о происшествии на переулке Березовый поступил в 17:24. Загорелся гараж из пеноблоков, в котором находился грузовой автомобиль.

«В результате пожара у автомобиля выгорел моторный отсек, частично обгорела панель приборов, лакокрасочное покрытие кузова, оплавился салон, от температуры лопнуло лобовое стекло. В гараже закоптились стены», – говорится в сообщении.

Огонь ликвидировали в 17:45. Предварительной причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства.