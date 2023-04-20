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НовостиОбщество20 апреля 2023 2:56

Грузовой автомобиль сгорел 19 апреля в Томском районе

Причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства
Алёна Мищенко
В Томском районе сгорел грузовой автомобиль.

В Томском районе сгорел грузовой автомобиль.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томском районе в поселке Зональная станция 19 апреля произошел пожар в гараже. Сгорел грузовой автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сигнал о происшествии на переулке Березовый поступил в 17:24. Загорелся гараж из пеноблоков, в котором находился грузовой автомобиль.

«В результате пожара у автомобиля выгорел моторный отсек, частично обгорела панель приборов, лакокрасочное покрытие кузова, оплавился салон, от температуры лопнуло лобовое стекло. В гараже закоптились стены», – говорится в сообщении.

Огонь ликвидировали в 17:45. Предварительной причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства.