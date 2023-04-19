В кадетском корпусе Томска пять учеников заразились острой кишечной инфекцией

Пять учеников Томского кадетского корпуса заразились острой кишечной инфекцией. Фото: 2ГИС

Пять учеников Томского кадетского корпуса заразились острой кишечной инфекцией, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Томской области. Напомним, что 18 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что воспитанники учреждения массово болеют ротавирусной инфекцией. После этого региональный Роспотребнадзор начал проверку.

«В Управление поступило 5 экстренных извещений по случаям острой кишечной инфекции. На данный момент трое учеников находятся в медучреждении, двое получают медицинскую помощь на дому», - уточнили в ведомстве.

Санврачи уже отобрали пробы воды и продуктов в кадетском корпусе. В пищеблоке, в столовой, в учебных классах и в кадетских комнатах взяты смывы для выявления различных инфекций и вирусов. Кроме того, персонал учреждения исследуют на наличие кишечных инфекций. Эпидемиологическое расследование продолжается.