Власти Томска расторгли контракт со службой по отлову собак «Верный друг»

Мэрия расторгла контракт с "Верным другом". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Томска решили расторгнуть контракт с пунктом передержки безнадзорных собак «Верный друг». Как сообщил журналистам начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович, причиной этому стало нарушение условий договора.

Напомним, с 2015 года в Томске работает единая служба по регулированию численности безнадзорных собак «Верный друг». Она занимается гуманным отловом животных, их стерилизацией и содержанием до 1 месяца в пункте передержки. В начале 2023 года власти города нашли замечания в работе пункта передержки, при этом мэрия отказывалась выплачивать работы.

Ранее в соцсетях подрядчик сообщил, что власти города заявили о расторжении контракта с пунктом передержки.

«Ровно в тот момент, когда казалось бы достигнуто взаимопонимание с мэрией, Департамент дорожной деятельности и благоустройства Администрации Томска в одностороннем порядке расторгает контракт на отлов и содержание собак, обвинив нас в нарушении условий контракта, которое заключаются в том, что мы не можем за неделю очистить полностью город от собак», – сообщила руководитель приюта Алена Можейко.

По словам Глебовича, власти были вынуждены расторгнуть контракт из-за того, что подрядчик «практически не выезжает» на опасные адреса. На работу приюта поступает много жалоб от томичей. На данный момент идет поиск нового подрядчика, который временно сможет заменить «Верный друг».

«Приют может продолжать работу. Содержание тех собак, которые были отловлены в рамках муниципального контракта, мы готовы оплачивать до определения нового подрядчика и передачи ему. Это все равно процесс небыстрый. Потребуется транспорт, перевозка вольеров», – заключил Глебович.

Заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус также отметил, что на расторжение контракта повляло и то, что подрядчик не может предоставить документы, требуемые законом.