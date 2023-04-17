Санврачи по телефону проконсультируют томичей по вопросам вакцинопрофилактики

Томичей проконсультируют по телефону о прививках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 17 по 28 апреля специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проконсультируют жителей Томской области по вопросам вакцинопрофилактики на «горячей линии», сообщается на сайте ведомства.

Работать «горячая линия» будет в связи с проведением Единой недели иммунизации.

«В режиме рабочего времени специалисты отдела эпидемиологического надзора проконсультируют и ответят на интересующие население вопросы, касающиеся вакцинопрофилактики населения», – говорится в сообщении.

Задать свой вопрос можно по телефонам: 8-800-350-44-55, 8 (3822) 46-71-15, 8 (3822)26-26-78, 8 (3822) 26-55-45. Также информацию можно получить в Центре гигиены и эпидемиологии в Томской области по телефону: 8 (3822) 40-69-90.