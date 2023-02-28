Аграрии Томской области произвели продукцию на 43,2 миллиарда рублей

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Рекордные полмиллиона тонн зерна намолотили томские хлеборобы в 2022 году. "Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур после доработки по сравнению с прошлым годом вырос на 12,2 % при средней урожайности 26,9 ц/га (+ 10,2 % к 2021 году)", - сообщила пресс-служба областной администрации. В целом, за год в области увеличились объемы производства в агропромышленном комплексе. Они превысили показатели прошлого года на на 4,1 млрд рублей и составили 43,2 млрд рублей.

«Сельскохозяйственные организации за год нарастили производство молока на 4,1 %. Томская область сохранила лидерство в СФО по молочной продуктивности с показателем 7630 кг на корову. В передовых хозяйствах она ещё выше», - говорится в сообщении.

Кроме того, на 1,8 % увеличились объемы производства мяса скота и птицы в живом весе. Овощеводы выкопали 118,5 тысяч тонн картофеля (+ 9,2 %) и собрали 20,9 тысяч тонн овощей (+ 2,5 %).

«Благодаря проведенному в последние годы техоснащению сельхозпредприятий нашим аграриям удалось завершить уборку с меньшими потерями, чем могло быть. Только в 2022 году хозяйства приобрели более 300 единиц сельхозтехники на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей», - сказал замгубернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. Он добавил, что в 2022 году стоимость издержек на все основные средства производства выросла.

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