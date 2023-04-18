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НовостиОбщество18 апреля 2023 7:41

В Томске 19 апреля пройдет ярмарка вакансий для студентов-медиков

Мероприятие пройдет в 11:30
Алёна Мищенко
В Томске пройдет ярмарка медицинских вакансий

В Томске пройдет ярмарка медицинских вакансий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в среду, 19 апреля, в 11:30 в Международном культурном центре ТПУ пройдет ярмарка вакансий больниц региона для студентов-медиков СибГМУ, сообщает обладминистрация.

На мероприятии студентам расскажут об актуальных медицинских вакансиях в регионе, а также возможностях, которые предоставляются молодым специалистам.

«Форум станет возможностью для студентов и ординаторов задать вопросы будущим работодателям и посетить различные мероприятия, которые помогут профессионально сориентироваться и понять, как сегодня стать более востребованным на рынке труда», — отметила и.о. замгубернатора по социальной политике Светлана Грузных.

Здесь же состоятся мастер-классы и круглые столы с работодателями.

Форум организован в рамках II регионального форума «Карьерная траектория».