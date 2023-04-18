В Томской области строят шесть многоэтажных домов

Шесть новых многоквартирных домов строят в Томской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Шесть новых многоквартирных домов строят в Томской области, рассказали в администрации региона. Три из них расположены в Томском районе, микрорайоне Левобережный. И еще три в Томске - на улице Сибирской, 70, улице Косарева, 6 и на территории бывшего завода по улице Енисейской, 35а.

«Общая площадь шести многоквартирных домов составляет 61 тысячу квадратных метров. В них будут находиться 1153 квартиры. Всего же в первом квартале 2023 года в инспекцию государственного строительного надзора Томской области поступили извещения о начале строительства 10 объектов», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Напомним, что с начала года в Томской области построили 90 тысяч квадратных метров жилья. Помимо 14 многоквартирных жилых домов, с января по март текущего года проверки прошли 12 построенных объектов промышленного, социального, административного назначения, транспортной и инженерной инфраструктуры. Среди них – физкультурно-спортивный комплекс в селе Молчаново и новая школа в Томске на улице Демьяна Бедного.