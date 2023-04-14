С начала года в Томской области построили 90 тысяч квадратных метров жилья

Полторы тысячи новых квартир появились в Томске и Томском районе Фото: Пресс-служба администрации Томской области

За три месяца 2023 года в Томской области построили 90 тысяч квадратных метров жилья, рассказали в администрации региона. Главная инспекция государственного строительного надзора региона выдала 14 заключений о соответствии построенных объектов проектной документации на многоквартирные жилые дома. Всего в Томске и Томском районе появилось полторы тысячи новых квартир.

«По пять жилых зданий возвели «Томская домостроительная компания» и ООО СЗ «Карьероуправление». Еще четыре многоквартирных жилых дома построены в Томске по адресам: ул. Водяная, 18а (застройщик ООО «АКФЭС»), ул. Пушкина, 61/3 (АО СЗ «Михайловский парк-квартал»), ул. Розы Люксембург, 96 (ООО СЗ «Сибирские звёзды»), пер. Соляной, 28а (ООО «Томский специализированный застройщик»)», - поделилась данными пресс-служба администрации Томской области.

Сейчас в Томской области строят еще 73 многоэтажки. Их общая площадь превышает 700 тысяч квадратных метров, а число квартир в них составляет 13 с половиной тысяч.

Напомним, что в Томске за первый квартал 2023 года ввели в эксплуатацию 80 тысяч квадратных метров жилья.