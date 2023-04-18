В Томской области еще 64 человека заболели коронавирусом

За минувшие сутки в Томской области госпитализировали 20 человек с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Томской области госпитализировали 20 человек с коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. А заразились COVID-19 за сутки 64 человека. За все время диагноз «коронавирус» подтвердили у 167 016 томичей.

Излечиться от коронавируса за сутки смогли 25 жителей Томской области. Общее число выздоровевших за все время составляет 165 246 человек.

За прошедшие сутки, как и днем ранее, умерших от коронавируса в Томске и области нет.

Напомним, что в Томской области открылись круглосуточные пункты серопрофилактики.