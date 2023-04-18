Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 апреля 2023 9:38

В Томской области еще 64 человека заболели коронавирусом

В Томской области еще 20 человек госпитализированы с коронавирусом
Александра Тайбатрова
За минувшие сутки в Томской области госпитализировали 20 человек с коронавирусом

За минувшие сутки в Томской области госпитализировали 20 человек с коронавирусом

Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Томской области госпитализировали 20 человек с коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. А заразились COVID-19 за сутки 64 человека. За все время диагноз «коронавирус» подтвердили у 167 016 томичей.

Излечиться от коронавируса за сутки смогли 25 жителей Томской области. Общее число выздоровевших за все время составляет 165 246 человек.

За прошедшие сутки, как и днем ранее, умерших от коронавируса в Томске и области нет.

Напомним, что в Томской области открылись круглосуточные пункты серопрофилактики.