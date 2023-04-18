Круглосуточные пункты серопрофилактики открылись в Томской области

В Томске открылись пункты серопрофилактики. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томской области 18 апреля открылись круглосуточные пункты серопрофилактики. В областном центре они расположились в межвузовской поликлинике, поликлинике №4, МЧС №2 и в детской больнице №1, сообщает обладминистрация.

Сельские жители могут обращаться с присасыванием клеща к кабинеты экстренной профилактики клещевых инфекций районных больниц, которые также начали работу в круглосуточном режиме.

«В пунктах пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь, а при наличии показаний поставят противоклещевой иммуноглобулин», — сообщила и.о. заместителя начальника департамента здравоохранения Томской области Екатерина Бабухадия.

Помимо этого, в регионе открыта круглосуточная горячая линия «Осторожно: клещи!». По номерам 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-8850 томичам ответят на вопросы, куда обращаться, в случае присасывания клеща и расскажут о вакцинации от энцефалита.

Томичам напоминают, для чтобы избежать присасывания клещей рекомендуется при выезде на природу или дачу надевать специальную одежду, чтобы клещ не попал на кожу.

Верхнюю одежду необходимо обрабатывать специальными препаратами с пометкой «антиклещ», каждый час-полтора проводить само- и взаимоосмотры.

Напомним, по данным регионального Роспотребнадзора, в Томской области зафиксировано уже 12 случаев присасывания клеща.