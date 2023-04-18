Молодежь Томской области приглашают принять участие в опросе о традиционных ценностях

Томскую молодежь приглашают принять участие в опросе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Томскую молодежь приглашают принять участие в опросе и ответить на вопросы о традиционных ценностях. Опрос проводится в рамках Дней славянской письменности и культуры, XXXIII духовно-исторических чтений памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые в регионе проходят с 17 апреля по 31 мая.

«Социологический опрос призван выявить ценности ориентации молодежи и студентов в общей системе ценностей, а также эффективные формы и методы их популяризации в многонациональной и многоконфессиональной молодежной среде», - прокомментировали мероприятие в администрации Томской области.

Принять участие в опросе можно на очных мероприятиях чтений, а также на сайте. Результаты обещают использовать при разработке и реализации молодежной программы Дней славянской письменности и культуры.

Напомним, что в Томске 19 апреля пройдет ярмарка вакансий для студентов-медиков.