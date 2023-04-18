Томичи с 30 апреля смогут летать в Москву на самолетах авиакомпании Smartavia

Томичи смогут улететь в Москву авиакомпаний Smartavia Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпания Smartavia начнет выполнять рейсы из Томска в Москву в аэропорт Шереметьево с 30 апреля 2023 года. Продажа билетов уже открыта. Об этом сообщается на сайте томского аэропорта.

Напомним, ранее томский аэропорт «Богашево» перешел на весеннее-летнее расписание. Сообщалось, что Москву будут выполнять два ежедневных рейса авиакомпании S7 и «Аэрофлот». Также с 30 апреля в столицу будет летать Smartavia.

Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737 по вторникам, пятницам и воскресеньям. Из Томска самолет будет вылетать в 09:30, прибудет в Москву в 13:55 по томскому времени.

Продажа билетов уже открыта – приобрести их можно на сайте авиакомпании, на официальном сайте томского аэропорта, а также во всех авиакассах города и на сайтах продаж авиабилетов.

Стоимость билета в одну сторону составит от 6 880 рублей.