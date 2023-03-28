Томский аэропорт «Богашево» переходит на весенне-летнее расписание

Полеты планируют выполнять 9 авиакомпаний. Фото: Ксения Высотина

В томском аэропорту «Богашево» начало действовать весенне-летнее расписание полетов. Как сообщает пресс-служба областной администрации, из Томска в летний период запланированы рейсы по 12 направлениям. Полеты планируют выполнять 9 авиакомпаний.

Так, авиакомпании S7 и «Аэрофлот» будут выполнять два ежедневных рейса в Москву. С 27 мая «Аэрофлот» добавит еще один ежедневный рейс. Также с 30 апреля в столицу будет летать «Смартавиа».

Авиакомпания S7 продолжит выполнять ежедневные рейсы в Новосибирск, а также рейсы в Тюмень по вторникам и субботам.

Улететь из Томска в Екатеринбург томичи смогут авиакомпанией «Руслайн» по средам и субботам и Red Wings по воскресеньям.

В Красноярск и Стрежевой продолжит летать компания «КрасАвиа».

В Санкт-Петербург и Казань будет осуществлять авиакомпания Nordwind. В Санкт-Петербург можно будет улететь три раза в неделю, в Казань – два раза в неделю. С июня в Казань будет доступно три рейса в неделю.

Авиакомпания Nordwind также будет выполнять рейсы в Сочи по вторникам и субботам.

С подробным расписанием всех рейсов можно ознакомиться на сайте томского аэропорта.