Более 8 тысяч человек приняли участие в мероприятиях форума U-NOVUS’2023

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске завершился первый этап VIII форума молодых учёных U-NOVUS’2023, на котором обсуждалось развитие технологий и инструментов, необходимых для построения инновационной экономики России. Форум организован администрацией Томской области совместно с Министерством науки и образования РФ; площадками проведения выступили ТГУ, ТПУ и ТУСУР.

Очными участниками форума стали около 1,5 тыс. человек; онлайн к ним присоединились еще более 6,7 тыс. участников. Мероприятия форума посетили студенты, молодые ученые томских вузов и еще 28 университетов страны, а также более 200 учащихся СПО и школьников.

На площадках U-NOVUS выступили экспертами представители науки, власти и бизнеса, в том числе руководства Минобрнауки России, администрации Томской области; делились опытом ведущие российские эксперты, преуспевшие в выращивании стартапов и их коммерциализации.

В первый день форума в трех вузах Томска — ТГУ, ТПУ и ТУСУР — состоялись акселераторы, в которых приняли участие 543 студента. На пленарной дискуссии «Университетское технологическое предпринимательство в экосистеме региона» присутствовали 696 человек, из которых 230 — очно.

Участниками пленарной сессии в первый день форума стали молодые технологические предприниматели – финалисты федерального конкурса «Студенческий стартап», получившие в прошлом году по миллиону рублей на развитие своих проектов.

На пленарном заседании форума министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объявил о возможности расширения Платформы университетского технологического предпринимательства для студентов из стран СНГ. Речь о молодых людях, которые обучаются в российских вузах на бюджетной основе. Здесь же были объявлены результаты конкурса акселерационных программ Минобрнауки России, по итогам которого томские вузы выиграли восемь проектов: по два ТГУ, ТПУ и ТУСУР, и по одному – ТГПУ и СибГМУ.

Инвестиционный комитет на форуме поддержал три проекта, команды которых получат 1,5 и 1 млн рублей на разработку и выведение на рынок биопрепарата – инсектицида для защиты растений, а также на отработку технологии производства удобрений из отходов горнодобывающей промышленности. Еще 500 тыс. рублей получит стартап по производству высокочистого растворителя для фармацевтического анализа.

Во второй день более 300 школьников, студентов и обучающихся СПО участвовали в программах форума в ТГУ, ТПУ и ТУСУРе; еще столько же участников посетили презентацию проектов «Команды АТОМ».

VIII форум молодых учёных U-NOVUS’2023 проходит в Томске под эгидой Министерства высшего образования и науки РФ, Платформы университетского технологического предпринимательства, Администрации Томской области, Национального исследовательского Томского государственного университета, Национального исследовательского Томского политехнического университета и Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. Ключевая идея форума – развитие экосистемы студенческого технологического предпринимательства с использованием потенциала федеральной платформы и уникальной региональной экосистемы, в которую включены Большой университет Томска, взаимодействие в модели «тройной спирали», акселераторы на базе передовых инженерных школ, технопарки и R&D-центры. Сайт форума http://u-novus.ru/