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НовостиОбщество17 апреля 2023 9:41

В Томской области военная прокуратура проконсультирует по вопросам весеннего призыва

Получить консультацию можно на личном приеме или по телефону
Александра Тайбатрова
Получить консультацию можно на личном приеме или по телефону

Получить консультацию можно на личном приеме или по телефону

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В военной прокуратуре Томского гарнизона снова начал работать консультативный пункт и телефон горячей линии для ответов на вопросы населения о весенней призывной кампании 2023 года и жалоб.

«Военнослужащие и члены их семей, призывники, их родственники и другие граждане могут обратиться лично или по телефону за консультацией по вопросам законодательства, связанного с прохождением военной службы, а также подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц органов военного управления», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Консультативный пункт работает по адресу: Томск, улица Карла Маркса, дом 4. Получить телефонную консультацию можно по номеру 8 (3822) 572-893. Электронная почта для связи 1062@gvp.rsnet.ru.

Напомним, что весенняя призывная кампания Томской области стартовала 15 апреля и продлится до 15 июля.