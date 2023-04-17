В Томской области военная прокуратура проконсультирует по вопросам весеннего призыва

Получить консультацию можно на личном приеме или по телефону Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В военной прокуратуре Томского гарнизона снова начал работать консультативный пункт и телефон горячей линии для ответов на вопросы населения о весенней призывной кампании 2023 года и жалоб.

«Военнослужащие и члены их семей, призывники, их родственники и другие граждане могут обратиться лично или по телефону за консультацией по вопросам законодательства, связанного с прохождением военной службы, а также подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц органов военного управления», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Консультативный пункт работает по адресу: Томск, улица Карла Маркса, дом 4. Получить телефонную консультацию можно по номеру 8 (3822) 572-893. Электронная почта для связи 1062@gvp.rsnet.ru.

Напомним, что весенняя призывная кампания Томской области стартовала 15 апреля и продлится до 15 июля.