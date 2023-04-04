Весенняя призывная кампания в Томске стартует 15 апреля

На службу забирают мужчин от 18 до 27 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске с 15 апреля по 15 июля пройдёт весенний призыв на срочную службу. К воинской обязанности на год привлекают мужчин от 18 до 27 лет, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалистов, которых подготовили в ДОСААФ России, направляют в части в соответствии с профессией. Годные по состоянию здоровья граждане могут пройти обучение на военного водителя транспортных средств категории C (грузовые автомобили). Бесплатное направление выдают в комиссариате.

До 20 апреля принимают заявки от кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения Минобороны.

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