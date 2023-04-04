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НовостиОбщество4 апреля 2023 10:24

Весенняя призывная кампания в Томске стартует 15 апреля

Отбор на службу продлится до середины лета
Дарья Черникова
На службу забирают мужчин от 18 до 27 лет.

На службу забирают мужчин от 18 до 27 лет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске с 15 апреля по 15 июля пройдёт весенний призыв на срочную службу. К воинской обязанности на год привлекают мужчин от 18 до 27 лет, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалистов, которых подготовили в ДОСААФ России, направляют в части в соответствии с профессией. Годные по состоянию здоровья граждане могут пройти обучение на военного водителя транспортных средств категории C (грузовые автомобили). Бесплатное направление выдают в комиссариате.

До 20 апреля принимают заявки от кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения Минобороны.

Ранее мать снайпера из Томска рассказала о гибели сына на Украине.