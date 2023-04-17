В Томской области пригородные пассажироперевозки выросли на 8% в 2023 году

В Томской области выросли пригородные пассажироперевозки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пригородными электропоездами, курсирующими в Томской области, воспользовались 49 тысяч пассажиров в I квартале текущего года. Это на 8% выше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщает пресс-служба областной администрации.

Томичи стали чаще пользоваться электропоездами благодаря выгодной тарифной политике, удобному графику курсирования поездов и точности расписания, комфортному проезду и предоставлению льгот на проезд отдельным категориям и экологичность транспорта.

Билеты на проезд в пригородных поездах можно купить за 10 суток до отправления.

Напомним, в феврале 2023 года пригородными поездами, курсирующими в Томской области, воспользовались более 15 тысяч пассажиров. Это на 28% выше показателя аналогичного периода 2022 года.