Трамвайные пути на проспекте Кирова в Томске отремонтируют за 90 млн рублей

В Томске отремонтируют трамвайные пути на проспекте Кирова. Фото: Анна Ковалёва

Трамвайные пути на проспекте Кирова в Томске планируют отремонтировать за 90 миллионов рублей. Об этом сообщает «МК в Томске» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По данным мэрии, городские власти планируют обновить трамвайные пути на участке протяженностью 3,2 километра – от здания по улице Кирова, 3б до площади Кирова.

На данный момент стоимость работ оценивается в более чем 90 млн рублей.

На сайте госзакупок размещено два аукциона на ремонт трамвайных путей на проспекте Кирова. За 53,1 млн рублей необходимо отремонтировать пути на участке от проспекта Кирова, 3Б до проспекта Кирова, 37, а за 35,6 млн рублей - участок от проспекта Кирова, 39 до проспекта Кирова, 51а, стр. 15.

Аукционы состоятся 19 апреля, на следующий день будет объявлен победитель. Подрядчики еще могут подать заявку на конкурс. Заказчиком работ является томское ТТУ.

Напомним, ранее стало известно, что томское ТТУ закроет потребность в водителях трамваев. Отток кадров с предприятия удалось остановить после повышения зарплат водителям и кондукторам. Группа из 19 человек должна выйти на работу уже в мае 2023 года.