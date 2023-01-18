В мае 2023 года Томское ТТУ закроет потребность в водителях трамваев

Группа из 19 человек, которые обучаются управлять электротранспортом, должна выйти на работу уже в мае 2023 года. Фото: Анна Ковалёва

Трамвайно-троллейбусное управление в Томске готовит 12 водителей троллейбусов и 7 водителей трамваев, сообщили «КП-Томск» в пресс-службе мэрии со ссылкой на Трамвайно-троллейбусное управление. Как сообщили журналистам, отток кадров с предприятия удалось остановить после повышения зарплат водителям и кондукторам.

«В 2022 году прошли обучение и приступили к самостоятельной работе три водителя трамвая и три водителя троллейбуса», - говорится в сообщении.

Группа из 19 человек, которые обучаются управлять электротранспортом, должна выйти на работу уже в мае 2023 года. Таким образом, потребность в водителях трамваев будет закрыта, а вот потребность в водителях троллейбусов все еще останется.

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