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НовостиОбщество16 марта 2023 0:58

Рост пригородных пассажирских перевозок в Томской области составил 28% в феврале

Пригородные поезда перевезли более 15 тысяч пассажиров
Алёна Мищенко
Томичи стали чаще пользоваться пригородными пассажирскими перевозками.

Томичи стали чаще пользоваться пригородными пассажирскими перевозками.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В феврале 2023 года пригородными поездами, курсирующими в Томской области, воспользовались более 15 тысяч пассажиров. Это на 28% выше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщила областная администрация.

За январь февраль 2023 года пригородные поезда перевезли 31,7 тысячи пассажиров. Это на 19 % больше, чем в 2022 году.

Напомним, в настоящее время пассажиры могут приобрести билеты за 10 суток до отправления с помощью чат-бота в мессенджере Telegram через систему быстрых платежей (СБП), в мобильном приложении «РДЖ-Пассажирам», в пригородных железнодорожных кассах или в составе электропоездов.

В пригородных железнодорожных кассах и в составе электропоездов проезд пассажиры могут оплачивать проезд наличными и банковской картой или любым устройством с функцией бесконтактной оплаты (NFC).