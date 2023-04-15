Фитнес-тренер из Томска получила два года условно за сбыт запрещенных веществ

Фитнес-тренер заказала препарат с запрещенным веществом через интернет Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Фитнес-тренер из Томска приговорена к двум годам условно за незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда города Томска. Женщина через интернет заказала из Казахстана средство для похудения, в котором и содержалось запрещенное вещество.

«Часть партии женщина продала незнакомому мужчина, а часть оставила себе. Вину свою она не признала, а на суде сказала, что не знала о запрете к распространению данного препарата на территории Российской Федерации. В тоже время не отрицала, что продавала препарат своим клиентам и употребляла его сама», - прокомментировали в пресс-службе суда.

Согласно экспертизе, заключенное в препарате вещество может принести существенный вред здоровью. Поэтому изъятое у фитнес-тренера лекарство для похудения суд постановил уничтожить. Самой женщине суд назначил приговор в виде двух лет условного заключения, но он не вступил в законную силу.

Напомним, что следователи возбудили уголовное дело после гибели трех людей при пожаре в Асино.