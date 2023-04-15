В Первомайском районе Томской области пропал 23-летний парень

Фото: ориентировка поискового отряда «ЛизаАлерт» Томской области

В деревне Балагачево Первомайского района Томской области поисковики отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 23-летнего Эдуарда Пермякова. Где он находится, неизвестно с 13 апреля.

«Рост парня – 170 сантиметров, худощавое телосложение. Волосы русые, глаза голубые. Пропавший был одет во все черное – куртка, штаны, кроссовки, шапка», - рассказали о приметах Эдуарда в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Томской области.

Всех, кто знает, где Эдуард Пермяков находится, просят сообщить об этом по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

Напомним, что в Томске нашли живым пропавшего накануне 19-летнего парня.