В Томске пропавший 19-летний парень найден живым

В поисках участвовали волонтеры «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции Фото: Ксения Высотина

В Томске завершились поиски пропавшего 19-летнего Олега Речкунова, рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Сообщение о том, что парень жив и с ним все в порядке пришло утром 15 апреля.

«Найден, жив! Спасибо всем за участие!» - написали в телеграм-канале поискового отряда.

Напомним, что Олег Речкунов 12 апреля 2023 года ушел из общежития в Томске по адресу проспект Ленина, 185. На поиски парня вышли поисковики «ЛизаАлерт». Его местонахождение устанавливали сотрудники полиции. Где и при каких обстоятельствах парня нашли, где он был все это время, не сообщается.

Напомним, что в Асино три человека погибли при пожаре.