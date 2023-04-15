На дорогах Томской области камеры зафиксировали почти 13 тысяч нарушений за неделю

За неделю камеры зафиксировали почти 13 тысяч нарушений Томской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошедшую неделю системы видеофиксации зарегистрировали почти 13 тысяч нарушений на дорогах Томской области, рассказали в Управлении МВД России по Томской области. Почти 11 тысяч из них – это нарушения скоростного режима.

«После фиксации нарушения видеокамерой информация передается в ГИБДД, обрабатывается, и через некоторое время владелец транспортного средства по почте получает квитанцию на оплату штрафа», - напомнили в полиции и призвали томичей соблюдать правила дорожного движения.

В течение 20 дней после вынесения постановления о наложении штрафа оплатить его можно со скидкой в 50 процентов. Если пропустить этот срок, то придется оплатить полную сумму штрафа.

Напомним, что неделей раньше камеры зафиксировали почти 16 тысяч нарушений.