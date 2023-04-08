За неделю в Томской области зафиксировали 15 788 нарушений правил дорожного движения

Целью фиксации служит обеспечение правил безопасности дорожного движения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю в Томской области с помощью системы видеофиксации зарегистрировали 15 788 нарушений, 14 028 из которых - несоблюдение скоростного режима. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Целью фиксации служит обеспечение правил безопасности дорожного движения и снижение ДТП и травматизма.

Информация о штрафах доступна на портале Госуслуг. Проверить их наличие можно на сайте Госавтоинспекции МВД России. В течение 20 дней можно выплатить 50% от суммы взыскания. По истечении срока необходимо перевести полную сумму.

Напомним, на Коммунальном мосту в Томске 7 апреля произошло ДТП.