Более 80 тысяч кв. метров жилья ввели в Томске за первый квартал 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске за 1 квартал 2023 года было введено более 80 тысяч кв. м. жилья. Многоквартирного жилья в городе ввели почти в 12 раз больше, сообщает администрация города.

Как уточняется в мэрии, за первые три месяца в Томске введена в эксплуатацию 81 тысяча квадратных метров жилья, из них 23,1 тысячи «квадратов» — индивидуальное жилищное строительство, 58 тысячи.

Также в департаменте архитектуры и градостроительства Томска сообщили, что в 2023 году уже введено в эксплуатацию два многоквартирных дома по проспекту Комсомольскому, 48, дом на улице Водяной, 18а, многоквартирники по проспекту Академическому, 77, улице Пушкина, 61/3, Розы Люксембург, 96, переулку Соляному, 28а.

Если сравнивать первый квартал этого и предыдущего года, то разница велика. Напомним, что в 2022 году в Томске ввели 24,5 тысячи квадратных метров жилья, в том числе многоквартирных домов — 4,9 тысячи кв.