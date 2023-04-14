В 2022 году доходы бюджета Томска превысили 20 млрд рублей

Фото: Густаво Зырянов

На публичных слушаниях по исполнению бюджета в думе Томска озвучили итоговые показатели 2022 года. Доходная часть составила 20 млрд 610 млн рублей, а расходная – 20 млрд 494,2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Главный финансист Томска Анна Мальсагова рассказала на слушаниях горожанам, что бюджет имел социальную направленность. На эту сферу ушло 13,6 млрд рублей.

«Самой значительной статьей расходов стала сфера образования – на нее было направлено свыше 12 млрд рублей. Приоритеты по расходу средств были сформированы в рамках целей 22 городских программ», - уточнила и.о. начальника городского департамента финансов.

Жители Томска воспользовались возможностью выступить на слушаниях и поделились своими мнениями о бюджетной политике горадминистрации. Итогом собрания граждан стало решение поддержать отчет по исполнению бюджета Томска в 2022 году.

Читайте также Набор продуктов для пасхального кулича подорожал на 3% в Томской области