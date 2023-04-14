Набор продуктов для пасхального кулича подорожал на 3% в Томской области

Качановская Наталья

В Томской области за год продукты для кулича на Пасху подорожали на 3,1% и составили 245 рублей, а творожная пасха - на 4,5% и теперь стоимость ее составляющих - 585 рублей. Об этом сообщает Томскстат.

В 2023 году Пасха отмечается 16 апреля. Печь куличи и красить яйца - традиционная часть этого праздника.

"Стоимость набора продуктов для приготовления кулича увеличилась за год на 3,1% и составила 245,01 рубля, за март 2022 г. – 237,57 рубля. Творожная пасха за этот период подорожала на 4,5% и составила за март 2023 г. 585,54 рубля, за март 2022 г.– 560,51 рубля", - говорится в сообщении.

Больше всего из продуктов для приготовления кулича подорожал маргарин – его цена за год увеличилась на 15,60% и составила 36,6 рубля. Также дороже стала мука – 23 рубля (за 500 гр.), молоко - 20,36 рублей (250 мл.) и масло сливочное -102 рубля (150гр.).

На 27% подешевел сахар и составил 13 рублей за 200 грамм.

Среди продуктов для творожной пасхи подорожал творог – на 6,21% и сметана – на 6,52%.