В форуме U-NOVUS’2023 в Томске примут участие около тысячи вузовских технопредпринимателей

В форуме примут участие около тысячи вузовских технопредпринимателей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Около тысячи вузовских технопредпринимателей будут участвовать в форуме U-NOVUS’2023, который откроется 14 апреля, напоминает администрация Томской области. В программу форума войдут дискуссии по вопросам студенческого технологического предпринимательства и студенческих кампусов. Участники будут обсуждать решения задач передовых инженерных школ, развитие отечественного приборостроения, интеллектуальные энергосистемы и т.д.

«Томск активно включен в реализацию проектов Минобрнауки по созданию передовых инженерных школ и развитию студенческого технологического предпринимательства. Большим университетом Томска созданы инженерные школы по агробиотехнологиям, энергетическим системам и микроэлектронике, идет работа стартап-студии, развиваются студенческие стартапы», — рассказал ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский.

Напомним, что форум U-NOVUS’2023 проходит под эгидой Министерства высшего образования и науки РФ. А в его рамках в Томске откроют Сибирский центр искусственного интеллекта.