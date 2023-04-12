В Томске 14 апреля откроют Сибирский центр искусственного интеллекта

Центр искусственного интеллекта в Томске будет работать на базе ТГУ Фото: Ксения Высотина

В Томске откроют Сибирский центр искусственного интеллекта. Торжественное открытие состоится 14 апреля в рамках форума молодых ученых U-NOVUS’2023. Напомним, что форум снова пройдет в Томске 14 и 15 апреля. На нем пройдут дискуссии по вопросам студенческого технологического предпринимательства и студенческих кампусов. «Участники обсудят создание новой специальности и образовательного стандарта по инженерной биологии, предложат решения задач Передовых инженерных школ, развития отечественного электронного приборостроения и систем связи, интеллектуальных энергосистем, агробиотехнологий», - говорится на сайте форума. Ранее сообщалось, что форум посетит министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Меморандум о создании центра искусственного интеллекта был подписан в марте 2023 года Сибирским банком Сбербанка и Национальным исследовательским Томским государственным университетом. Сообщалось, что центр разместится на базе ТГУ. В нем будут изучать применение технологий искусственного интеллекта для изучения экологических проблем Васюганских болот, развитие беспилотных транспортных технологий в регионе, проведение экспериментов применения ИИ в гражданских дронах и беспилотных летательных аппаратах. Центр займется разработкой методологии этики научных исследований новых технологий в экономических, общественных и других важных для региона отраслях.