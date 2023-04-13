В Томске резко потеплеет с 20 апреля

В Томске с 20 апреля ожидается потепление Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске ожидается резкое потепление с 20 апреля, передает «АиФ-Томск» слова начальника Департамента защиты населения и территории Томской области Сергея Лукина. Из-за этого в Томске накануне майских праздник могут ввести особый противопожарный режим.

«Чтобы увеличить контроль за пожарной безопасностью в Томске и Томском районе, мы готовим проект о введении противопожарного режима. Это обусловлено необходимостью обеспечить высокий уровень пожарной безопасности», - объяснил Сергей Лукин.

Ранее томичам рассказали о штрафах за пал травы и использовании квадрокоптеров для поиска нарушителей.