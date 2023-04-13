В Томске мальчик выпал из окна четвертого этажа и 22 дня провел в коме

Сейчас маленький пациент проходит реабилитацию Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске четырехлетний малыш выпал из окна на четвертом этаже. Произошло это марта, после чего ребенок 22 дня провел в коме, сообщает департамент здравоохранения Томской области. В больницу мальчика доставили с переохлаждением, множественными травмами головы, шеи, ушибом обоих легких.

«Ребенок провел в отделении реанимации в состоянии комы три недели. Благодаря многопрофильному подходу врачей нашей больницы удалось сохранить жизнь ребенку и избежать тяжелейших осложнений, которые часто приводят к инвалидизации пострадавших при получении таких травм», - рассказал главный врач БСМП №2 Андрей Караваев.

Сейчас мальчика уже перевели в детскую больницу №1, где он проходит курс реабилитации. Напомним, что в эту больницу купили новое оборудование за 30 миллионов рублей.