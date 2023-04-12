В детскую больницу №1 Томска купили новое оборудование за 30 миллионов рублей

Для первой детской больницы приобрели оборудование на 30 миллионов рублей Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Для детской больницы №1 города Томска приобрели новое оборудование для реабилитации. Среди новой медицинской техники есть реабилитационные комплексы для восстановления навыков равновесия, координации и опоры, тренировки «первых шагов», роботизированные велоэргометры, многофункциональные электрические кровати, беговые дорожки, тренажеры для психофизиологического тестирования. Всего на оборудование потратили 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«Первая детская больница является единственным областным учреждением, в котором проводится полноценная комплексная медицинская реабилитация детей с первых месяцев жизни по широкому спектру заболеваний опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы. Здесь ребята проходят курсовую восстановительную терапию после перенесенных травм, оперативного лечения и коронавирусной инфекции», - отметил глава облздрава Роберт Фидаров.

В 2023 году реабилитацию в детской больнице №1 Томска прошли 85 детей.

Напомним, что в Томской ОКБ открылся эндокринологический стационар.