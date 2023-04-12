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НовостиОбщество12 апреля 2023 13:52

В детскую больницу №1 Томска купили новое оборудование за 30 миллионов рублей

Всего приобрели 46 единиц медтехники для реабилитации детей
Александра Тайбатрова
Для первой детской больницы приобрели оборудование на 30 миллионов рублей

Для первой детской больницы приобрели оборудование на 30 миллионов рублей

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Для детской больницы №1 города Томска приобрели новое оборудование для реабилитации. Среди новой медицинской техники есть реабилитационные комплексы для восстановления навыков равновесия, координации и опоры, тренировки «первых шагов», роботизированные велоэргометры, многофункциональные электрические кровати, беговые дорожки, тренажеры для психофизиологического тестирования. Всего на оборудование потратили 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«Первая детская больница является единственным областным учреждением, в котором проводится полноценная комплексная медицинская реабилитация детей с первых месяцев жизни по широкому спектру заболеваний опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы. Здесь ребята проходят курсовую восстановительную терапию после перенесенных травм, оперативного лечения и коронавирусной инфекции», - отметил глава облздрава Роберт Фидаров.

В 2023 году реабилитацию в детской больнице №1 Томска прошли 85 детей.

Напомним, что в Томской ОКБ открылся эндокринологический стационар.