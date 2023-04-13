Жители Томска могут освятить куличи и яйца к Пасхе во всех храмах города

В Томске освятить куличи можно во всех храмах города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Томска могут освятить куличи и яйца к Пасхе во всех соборах города. Как сообщили в томской епархии, освящение блюд пройдет в субботу и воскресенье.

В соборах освящение пасхальной снеди начинается с 12:00 до 18:00 в субботу и с 11:00 до 16:00 в воскресенье.

Освятить яйца и куличи можно во всех соборах. Время работы трех соборов в центре города:

В Богоявленском кафедральном соборе освятить куличи можно в субботу, 15 апреля, – с 12:00 до 18:00, в воскресенье, 16 апреля, – с 11:00 до 16:30.

В Воскресенской церкви в субботу с 12:00 до 20:00, в воскресенье с 8:00 до 18:00.

В Петропавловском соборе 15 апреля с 13:00 до 18:00, 16 апреля с 8:00 до 13:00.

О времени освящения куличей и пасхальных яиц в других соборах можно узнать в самом храме и на официальных страницах в социальных сетях.

Напомним, в Томске в эту субботу, 15 апреля, на Томском областном рынке на проспекте Фрунзе, 119/5 развернется пасхальная ярмарка «Светлая Пасха».