В Томской областной клинической больнице открылся эндокринологический стационар

Эндокринологический стационар открылся на базе ОКБ Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Эндокринологический стационар начал работать в Томской областной клинической больнице, рассказали в администрации региона. Здесь оборудованы шесть палат, а одновременно проходить лечение в стационаре могут 20 человек.

«Эндокринологи будут помогать диабетикам в случаях, когда не удается компенсировать заболевание в амбулаторных условиях, и при развитии и прогрессировании осложнений диабета. Стационар будет специализироваться на лечении пациентов с заболеваниями щитовидной железы и другими, более редкими заболеваниями эндокринной системы», - уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

Попасть на госпитализацию стационар можно будет по направлениям из поликлиник Томской области. Лечить пациентов будут бесплатно по полису ОМС.

В стационаре будут проводить необходимые лабораторные исследования, УЗИ, КТ и ангиографию, готовить пациентов к операциям на органах эндокринной системы. В отделении обещают открыть «Школу больных сахарным диабетом», где с пациентами будет работать врач.

Напомним, что две детские стоматологии объединят в Томске летом 2023 года.